В Подмосковье пройдет Всероссийская акция «Мы за чистоту»

Подмосковье присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту» с 18 апреля по 3 мая, акцию посвятили Году единства народов России - организаторами серии мероприятий выступают Росмолодежь совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Участие в мероприятии примут активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья», координацией добровольческого движения в регионе занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Сила нашей страны – в единстве действий, в готовности каждого внести вклад в общее дело. Возрождение традиции субботников направлена на популяризацию созидательного командного труда, который объединяет поколения. В рамках Всероссийской недели субботников запланировано уже более 2 тыс. мероприятий, которые пройдут во всех регионах страны», – рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

По его словам, мероприятия проведут региональные отделения Движения Первых, Волонтеры Победы, Российские студенческие отряды, Добро.Центры и другие. Принять участие в них могут дети, подростки, молодые люди и взрослые без возрастных ограничений. Они будут помогать благоустраивать городские и сельские территории, проводить очистку лесов, парков и водных объектов и не только. Субботники пройдут в поддержку национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети».

Зарегистрироваться для участия возможно через единый портал движения «Экосистема» – экологироссии.рф, узнать подробности можно по ссылке. Стартовые мероприятия 18 апреля состоятся сразу в нескольких регионах, центральной площадкой станет город воинской славы Можайск - там субботник пройдет на территории Братской могилы у Крепостного вала Можайского Кремля.

Подчеркивая значение таких инициатив, председатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что для экологической организации проводимые субботники — это возможность формировать у участников новую экологическую культуру. Роспатриотцентр Росмолодежи проведет в рамках недели субботников «Мы за чистоту» одноименную акцию, посвященную профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.

