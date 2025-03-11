В Подмосковье пройдет Всероссийский турнир по боксу на призы Виктора Агеева

В Балашихе пройдут традиционные XXV Всероссийские соревнования по боксу на призы Виктора Агеева, они стартуют в пятницу, 14 марта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковье на турнире представят более 50 спортсменов. Победитель соревнования сможет получить спортивное звание «Мастер спорта РФ». Среди почетных гостей мероприятия — олимпийский чемпион по боксу, многократный чемпион мира и Европы, чемпион мира по версиям WBA и WBC Александр Поветкин, чемпион мира по боксу по версиям WBA Gold и WTKF Роман Андреев и другие спортсмены, а также общественные деятели, артисты театра и кино.

Состязания организуют в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.