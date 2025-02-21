В Подмосковье пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии пройдет в подмосковном Физтех-лицее им. П. Л. Капицы, его проведут с 17 по 24 марта 2025 года. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Регион в третий раз принимает заключительный этап олимпиады школьников, до этого здесь проходили олимпиады по литературе и английскому языку. В Доме Правительства Московской области состоялось совещание, посвященное организации и проведению мероприятия, в нем приняли участие представители Министерства транспорта Московской области, Министерства здравоохранения Московской области, ГУ МВД по Московской области, ГУ МЧС по Московской области и не только.

Открыла совещание заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова. В ходе него участники рассмотрели программу проведения олимпиады, логистику, безопасность участников и другие аспекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.