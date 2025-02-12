В Подмосковье пройдут Всероссийские соревнования по боксу

В Люберцах во Дворце спорта «Триумф» стартовали XXXV Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедрекина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что в них примут участие 33 представителя Подмосковья. В общей сложности участниками соревнований станут более 140 боксеров из 18 регионов России. Серебряный призер чемпионата мира среди военнослужащих, четырехкратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер Всероссийской спартакиады сильнейших Святослав Тетерин признался, что в рамках них он хочет «провести хорошие бои, набраться опыта, побоксировать и выиграть в своей весовой категории».

Состязания будут проходить до субботы, 15 февраля. Их проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.