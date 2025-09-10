В Подмосковье пройдут заключительные представления отборочного этапа фестиваля «Маги в парках»

В предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, в парках Подмосковья проведут заключительные представления отборочного этапа областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В субботу мероприятие организуют в парке им. Н. Островского в Ступино, в воскресенье – в центральном парке Зарайска. В рамках него выступят начинающие и профессиональные иллюзионисты, оценивать их выступления будут иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов братья Сафроновы – Сергей, Андрей и Илья. Они также продемонстрируют зрителям трюки-иллюзии, в том числе самую быструю «Телепортацию», «Распиливание» и другие. Проект завершится 21 сентября гала-концертом на набережной в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Узнать другие подробности можно на сайте магивпарках.рф.

Отметим, что фестиваль организовала автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+