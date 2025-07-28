В Подмосковье прокуратура направила в суд дело об убийстве соседа из-за замечания о громкой музыке

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 35-летнего жителя городского округа Химки, который убил соседа из-за замечания о слишком громкой музыке, материалы направили в Химкинский городской суд для рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, потерпевший житель многоквартирного дома на улице Совхозная микрорайона Левобережный неоднократно делал замечания соседу, о нарушении режима тишины. Около часа ночи 17 марта 2025 года он поднялся на этаж выше и попросил выключить музыку, однако, обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес ему удар в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).