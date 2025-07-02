В Подмосковье прокуратура направила в суд дело организаторов и участников экстремистского сообщества

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении двух организаторов и двух участников экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в июле 2022 года местный житель создал открытый канал в мессенджере, где размещал публикации, направленные на разжигание ненависти и вражды по национальному признаку и отражающие враждебное отношение к государственной власти России. Через год он вступил в переписку с 17-летним жителем Архангельской области, которого потом назначил администратором экстремистского канала. Помимо этого, туда вступили житель Нижегородской области и житель Республики Татарстан. Их деятельность пресекли в марте 2024 года.

В отношении них в зависимости от роли и степени участия возбудили дела по ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ. Материалы направили во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.



