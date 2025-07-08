В Подмосковье прокуратура помогла погасить задолженность по зарплате на сумму более 5 млн рублей

Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в коммерческой организации в Подольске и помогла погасить задолженность по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, с марта 2022 года по август 2024 года у работодателя образовалась задолженность по зарплате перед 68 работниками на общую сумму более 5 млн рублей. В результате Подольская городская прокуратура внесла в адрес генерального директора общества представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, Государственная инспекция труда в регионе выдала работодателю предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.