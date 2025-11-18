В Подмосковье прокуратура помогла восстановить права работников завода

Первая прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности промышленного предприятия и помогла восстановить права работников. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, у завода образовалась задолженность перед 298 работниками по заработной плате за сентябрь 2025 года, ее размер превысил 15 млн рублей. После выявления нарушения прокуратура внесла руководителю предприятия представление. Его рассмотрели и удовлетворили - задолженность по заработной плате была полностью погашена.

