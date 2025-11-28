В Подмосковье прокуратура проверит деятельность фонда оказания помощи детям «Галактика»
Проверку деятельности фонда оказания помощи детям проведут в Подмосковье
Фото: [Прокуратура Московской области]
Прокуратура Московской области проводит мероприятия по факту незаконной деятельности фонда оказания помощи детям «Галактика». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что на момент проверки в одном из филиалов фонда в городе Дедовске муниципального округа Истра находились 23 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет, прибывших из Владимирской, Липецкой, Саратовской, Ярославской, Нижегородской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Их поместили в фонд законные представители по договору оказания услуг психологической и социальной помощи.
Некоторые из них не получали образовательные услуги и социальную реабилитацию, проживали в условиях изоляции, систематического применения физического и психологического насилия, были лишены нормального питания и отдыха. Информацию об этом также направили в прокуратуры регионов, на территории которых проживали дети и их законные представители.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.