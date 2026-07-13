В Подмосковье прокуроры взяли на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от ночной атаки БПЛА

В Подмосковье городские прокуроры проконтролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, которая произошла в нескольких округах. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в поселке Пионерский под Истрой после падения обломков БПЛА возник пожар, в результате которого погибли три человека, еще трое - получили ранения. В Солнечногорске зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Кроме того, были повреждены частные и многоквартирные дома в Истре и Можайске. На месте происшествий продолжают работу экстренные службы.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам лично контролировать ситуацию, координировать взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления, чтобы оказать всестороннюю помощь пострадавшим гражданам.

Жителям напомнили, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия по номеру +7-916-240-31-28.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.