В Подмосковье прошел День молодого промышленника

В Подмосковье прошло мероприятие в честь Дня молодого промышленника, которое организовали Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников», участниками стали около 70 руководителей предприятий и представителей бизнес-сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участникам рассказали о возможностях промышленной кооперации и региональных мерах поддержки, работе Фонда развития промышленности и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона, деятельности «Клуба молодых промышленников» и не только. Кроме того, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал о планах открыть региональное отделение «Клуба молодых промышленников» в 2025 году.

«Будем оказывать поддержку бизнесу, способствовать нетворкингу и налаживать взаимодействие с органами государственной власти, помогать подмосковным предприятиям устанавливать связи и кооперироваться со всей страной», — сказал Подлипенский.

Напомним, что узнать о поддержке предпринимателей можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.