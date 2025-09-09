В Подмосковье прошел фестиваль «Яблоки в Коломне»

В подмосковной Коломне прошел XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне», мероприятие собрало 20 тыс. гостей, объединило 10 площадок, представило 35 ведущих российских издательств и провело 77 событий за два дня. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, для посетителей на главной сцене провели встречи с известными писателями, журналистами, издателями, блогерами, дискуссии, детский спектакль «Шепот кастрюль» и квартирник «Хочу на дачу!». Кроме того, на других площадках состоялись лекции о Льюисе Кэрролле и Куприне, дегустации и мастер-классы по фруктовым заготовкам, книжный и детский маркеты, слоуфуд-павильоны и не только.

Отметим, что организатором мероприятия стал Центр познавательного туризма «Коломенский посад» при поддержке администрации городского округа Коломна и Фонда друзей Коломны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.