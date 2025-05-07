В Подмосковье прошел мастер-класс для детей участников СВО
Мастер-класс для детей участников СВО состоялся в Подмосковье
Фото: [«Синергия Добра»]
В подмосковном Красногорске состоялся художественный мастер-класс для детей участников специальной военной операции под девизом «Мой папа — герой!», его организовали Ассоциация ветеранов СВО Московской области, благотворительные фонды «Синергия Добра» и «Забота». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Дорогие дети, мы рады быть рядом с вами и помогать выразить благодарность вашим героям — папам. Создавайте портреты своих пап, вкладывайте в свои работы всю любовь и признательность. Пусть этот день станет незабываемым для каждой семьи!» — обратилась к участникам руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
На мероприятии присутствовали отцы-участники СВО, которые были удостоены высоких государственных наград.
Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов подчеркнул, что рисунки детей отвезут на передовую. Кроме того, работы будут представлены на выставке в океанариуме «Крокус Сити».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.