В Подмосковье прошел мастер-класс для детей участников СВО

«Дорогие дети, мы рады быть рядом с вами и помогать выразить благодарность вашим героям — папам. Создавайте портреты своих пап, вкладывайте в свои работы всю любовь и признательность. Пусть этот день станет незабываемым для каждой семьи!» — обратилась к участникам руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.