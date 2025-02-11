В Подмосковье прошли более 300 выездных акций областного центра крови

«В Подмосковье активно развивается донорское движение, и мы видим, как оно растет. <…> Всего в ходе мероприятий было собрано почти 7,7 тонн крови и ее компонентов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.