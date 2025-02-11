В Подмосковье прошли более 300 выездных акций областного центра крови

Подмосковный центр крови провел почти 320 выездных акций в 2024 году

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Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В 2024 году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, кровь и ее компоненты в ходе них сдали более 16,8 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье активно развивается донорское движение, и мы видим, как оно растет. <…> Всего в ходе мероприятий было собрано почти 7,7 тонн крови и ее компонентов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что заготовленную кровь будут использовать для оказания помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими и другими заболеваниями. Полный список учреждений областной Службы крови размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.

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