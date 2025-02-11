В Подмосковье прошли более 300 выездных акций областного центра крови
Подмосковный центр крови провел почти 320 выездных акций в 2024 году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, кровь и ее компоненты в ходе них сдали более 16,8 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье активно развивается донорское движение, и мы видим, как оно растет. <…> Всего в ходе мероприятий было собрано почти 7,7 тонн крови и ее компонентов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что заготовленную кровь будут использовать для оказания помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими и другими заболеваниями. Полный список учреждений областной Службы крови размещен здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.