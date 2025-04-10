В Подмосковье прошли почти 90 выездных акций областного центра крови

С начала 2025 года Московский областной центр крови провел 89 выездных акций, участие в них приняли более 5 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье очень активное донорское движение. Для удобства доноров Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что кровь и ее компоненты помогают спасти пациентов с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Ознакомиться со списком учреждений Службы крови региона можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.