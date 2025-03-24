В Подмосковье прошли торжественные церемонии вручения первых паспортов гражданина России

На прошлой неделе торжественные церемонии вручения первых паспортов гражданина России прошли в 14 округах Подмосковья, их получили 118 жителей, достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, паспорта вручили подросткам в Мытищах, Щелково, Коломне, Серебряных Прудах, Котельниках и других округах. В ведомстве уточнили, что для получения первого документа, удостоверяющего личность, в торжественной обстановке нужно сообщить о своем желании специалисту МФЦ при оформлении заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.