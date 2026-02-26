В Подмосковье прошло торжественное открытие Года дошкольного образования

Торжественное открытие Года дошкольного образования и Года единства народов России прошло в Подмосковье, передает Министерство образования Московской области.

Церемония прошла в рамках конференции «Дошкольное образование — 2026: инновации, практика, диалог». В ее рамках участников поприветствовала глава министерства Ингрид Пильдес.

Также были презентованы мероприятия, приуроченные к Году дошкольного образования, в рамках проекта «Эстафетный артефакт: цифровая матрешка».

В ходе конференции участники обсудили развитие системы развивающих занятий, игротеку в детсаду как образовательный тренд, естественно-научное образование и другие темы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах первого учебного полугодия в регионе.