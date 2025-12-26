В Подмосковье прошло заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий

В Доме правительства Московской области прошло заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий, в рамках которого участники обсудили реализацию новой Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года и не только. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии приняли участие порядка 60 человек. В ходе него были заслушаны доклады и выступления представителей органов власти, религиозных организаций, национальных общественных объединений и не только.

«Московская область – один из многонациональных регионов России, где проживают представители более 140 народов. Именно в регионах страны закладываются позитивные практики, основы общественных отношений, разрабатываются социальные и национальные программы», – отметил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

По его словам, новая Стратегия ставит перед регионом задачу переходить от реактивных мер к долгосрочному конструированию среды межнационального доверия. В ходе дискуссии эксперты также обсудили механизмы профилактики межэтнической напряженности. Руководитель Московского областного отделения «Ассамблеи народов России» Татьяна Ключникова добавила, что задача специалистов заключается в том, чтобы выявлять фейки в социальных сетях и мессенджерах и предлагать достоверные альтернативы.

В Подмосковье функционируют 128 национальных общественных объединений, в том числе 55 национально-культурных автономий.

