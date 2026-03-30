В Подмосковье прошло заседание, посвященное работе регионального отделения «Движения Первых»

В Доме Правительства Московской области состоялось заседание Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с общероссийским Движением детей и молодежи, его региональными, местными и первичными отделениями, в рамках него участники обсудили работу регионального отделения «Движения Первых». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области .

«Движение Первых в Московской области является самым многочисленным региональным отделением в стране. На сегодняшний день в Подмосковье на сайте движения зарегистрировано почти 780 тыс. пользователей, а участниками движения стали более 486 тыс. человек. Активно вовлечены в деятельность 463 тыс. активистов, работает свыше 23 тыс. наставников», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Кроме того, в регионе работают более 1,1 тыс. первичных отделений, которые открыты на базе образовательных учреждений и в сферах молодежной политики, культуры и спорта. Дети и молодежь региона принимают участие в крупных всероссийских проектах, среди которых Юниор-Лига КВН, «Российская школьная весна» и туристический слет «Маевка». Министерство также оказывает содействие в проведении мероприятий движения, в том числе семейного фестиваля «На газоне». С декабря региональное движение «Волонтеры Подмосковья» и местные отделения «Движения Первых» занимаются реализацией проекта «Добрые уроки» в рамках всероссийского проекта «Классные встречи».

Кроме того, в регионе уделяют внимание профилактической работе с детьми, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, и теми, кто состоит на различных видах профилактического учета. Министр образования Московской области Ингрид Пильдес также поделилась планами по реализации совместных проектов ведомства с «Движением Первых» на второй квартал 2026 года. Так, например, планируется продолжить работу по цифровой безопасности. Среди флагманских проектов ведомства — конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых».

В мае в учебно-методическом центре «Авангард» начнутся патриотические смены «Юные патриоты Подмосковья» в рамках программы «Орлята России», к майским праздникам организуют марафон «Наследники Победы», который объединит акции «Я помню», «Портреты Победы», «Герои нашей школы» и не только.

В рамках встречи участники также обсудили проведение всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сейчас продолжается регистрация на участие в муниципальном этапе — подать заявку можно по ссылке.

«Мы видим, как год от года растет не просто статистика, а настоящая вовлеченность ребят», — сказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Отметим, что мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

