В Подмосковье процедуру классификации прошли более 1,4 тыс. гостиниц

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги работы гостиниц за 2025 год. В ведомстве отметили, что по состоянию на 15 января процедуру классификации прошли более 1,4 тыс. объектов.

Помимо гостиниц в регионе насчитывается 127 баз отдыха, 28 санаториев и 20 кемпингов.

Категорию от 3 звезд имеют 343 объекта. В их числе 121 4-звездочный отель и 20 5-звездочных объектов.

Больше всего объектов насчитывается в Одинцово, Солнечногорске и Мытищах — 108, 61 и 60 соответственно.

