В Подмосковье проведут фестиваль грудного вскармливания

В четверг, 7 августа, в 12:00 на территории Московского областного перинатального центра организуют мероприятие, приуроченное ко Всемирной неделе грудного вскармливания, направленное на просвещение, поддержку семей и формирование дружественной среды для родителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

К фестивалю грудного вскармливания присоединятся представители министерства, главный врач областного перинатального центра Ольга Серова и профильные специалисты. Участников ждут образовательные лекции от ведущих специалистов в области неонатологии, психологии и грудного вскармливания, практические мастер-классы и не только.

«Поддержка грудного вскармливания — это не только забота о здоровье ребенка, но и вклад в здоровье всего населения. Такие мероприятия помогают родителям чувствовать себя уверенно, получать своевременные знания и поддержку специалистов», — подчеркнула заместитель главного врача областного перинатального центра по педиатрической помощи Анастасия Петрова.

Узнать другие подробности о мероприятии можно по ссылке, вход свободный.

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