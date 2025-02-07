В Подмосковье проведут капремонт мастерских «Электростальского колледжа»

До конца 2025 года в Электростали завершат капитальный ремонт учебно-производственных мастерских «Электростальского колледжа», расположенных на улице Сталеваров, д. 19, контракт на проведение работ заключили с ООО «СК «Молния». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт пройдет в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Здание построили в 1983 году. В нем строители обновят фасад, заменят кровельное покрытие, проведут полную реконструкцию внутренних помещений и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.