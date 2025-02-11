В Подмосковье проведут капремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК»

В городском округе Шаховская на улице 1-я Советская, 61 проведут капитальный ремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК», работы пройдут в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком на объекте выступит ООО «ПромРесурс». Рабочим предстоит провести ремонт кровли, обновить инженерные сети, заменить радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, выполнить внутреннюю отделку и не только. Завершить ремонт планируют к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.