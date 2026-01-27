В Подмосковье проведут подготовку к новому пожароопасному сезону

В Подмосковье завершается подготовка Сводного плана тушения лесных пожаров на 2026 год, он будет регламентировать взаимодействие сил и средств в предстоящий пожароопасный сезон. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Документ формируют на основании планов тушения по 19 лесничествам региона, утвержденных в декабре 2025 года. Его согласуют в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (ФГИС ЛК). Данный план включает схемы маневрирования, алгоритмы взаимодействия лесопожарных подразделений, списки ответственных по округам с контактными данными и информацией о технике и запасах топлива.

