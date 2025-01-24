В Подмосковье проведут ремонт почти 1,5 тыс. дорог

В 2025 году в Подмосковье планируют провести ремонт более 1,4 тыс. дорог, работы на региональных дорогах пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ежегодно мы ремонтируем большие объемы и поддерживаем высокие темпы ремонта дорожной сети Московской области. В этом году планируем увеличить объем ремонта на 20% — дорожники обновят более 1,1 тыс. участков муниципальных дорог длиной 650 км и около 300 участков региональных дорог протяженностью порядка 840 км», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы начнутся весной, когда наступят благоприятные погодные условия. В программу ремонта, в том числе, войдут дороги, которые следуют до образовательных, медицинских спортивных учреждений и других социально важных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.