В Подмосковье проведут текущий ремонт многоквартирных домов

Специалисты подмосковных управляющих организаций в рамках работы по содержанию многоквартирных домов проводят их текущий ремонт. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, они проводят покраску перил в подъездах, локальную укладку мягкой кровли и герметизацию межпанельных швов. Так, например, в Сергиевом Посаде рабочие уже обновили лакокрасочный слой поручней в доме № 9 на улице Октябрьская, в Чехове — провели работы по герметизации межпанельных швов фасада домов по адресам: улица Гагарина, д. 84 и улица Весенняя, д. 2.

В ведомстве напомнили, что сообщить о ненадлежащей работе управляющей компании можно в территориальные отделы министерства, их контакты размещены по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.