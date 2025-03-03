В Подмосковье проведут текущий ремонт в многоквартирных домах

Специалисты управляющих компаний Подмосковья продолжают проводить текущий ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе такого ремонта они приводят в порядок подъезды, обновляют системы горячего и холодного водоснабжения. Сотрудники коммунальной сферы также убирают мусор во дворах. Так, например, в Сергиевом Посаде проводят косметический ремонт подъездов № 2 и № 4 по ул. Железнодорожная, д. 42, в Электрогорске Павлово-Посадского округа — ликвидацию вандальных надписей на детских площадках возле домов.

В ведомстве напомнили, что по вопросам ремонта в местах общего пользования жители могут обратиться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.