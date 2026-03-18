В Подмосковье проведут тематические ярмарки к Пасхе

Тематические ярмарки к Пасхе пройдут в Подмосковье. О некоторых из них рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с 30 марта по 5 апреля в регионе проведут четыре пасхальные ярмарки. К примеру, одна из них состоится на Школьной улице в Электроуглях. Еще одна — на улице М. Жукова во Власихе.

Помимо этого, 20 марта на 1-й Советской улице в Шаховской пройдет ярмарка «Постный день». Для покупателей будет доступно 50 торговых точек.

Актуальные адреса и режим работы всех ярмарок можно узнать на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО на частной земле.