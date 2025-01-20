В Подмосковье проведут уходы за лесными культурами

В 2025 году агротехнический и лесоводственный уходы в Подмосковье планируют провести на площади 11,5 тыс. га, это позволит улучшить количественные и качественные показатели лесных культур. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Лесовосстановление — длительная, многолетняя работа, включающая в себя последовательные этапы, от качественного выполнения каждого из которых напрямую зависит конечный результат», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалисты уберут нежелательную древесно-кустарниковую растительность с площади 6 тыс. га и выполнят агротехнический уход. Для этого они проведут подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности на площади 4 тыс. га. Кроме того, новые деревья высадят на площади 1,5 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.