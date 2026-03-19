В Подмосковье провели более 1 млн телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в Подмосковье врачи провели более 1 млн телемедицинских консультаций, такие онлайн-приемы позволяют дистанционно обсудить итоги диспансеризации или сданных анализов, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медицинская помощь в регионе была доступной, современной и максимально удобной для жителей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, такие консультации позволяют пациентам сэкономить время. Записаться на них можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

