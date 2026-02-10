В Подмосковье провели более 100 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 111 аукционов по земельно-имущественным торгам, в них приняли участие 337 претендентов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило пять человек на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Мытищах приняли участие 34 человека. Победителем стал тот, кто смог предложить наивысшую цену. Если к торгам допустили одного человека, он смог забрать лот по минимальной стоимости.

Напомним, что узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в регионе, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.