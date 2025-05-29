В Подмосковье провели более 130 тыс. исследований качества овощей и фруктов

По итогам последних четырех месяцев ветеринарные специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели 130,7 тыс. исследований проб плодоовощной продукции и ягод, которые продаются на рынках и ярмарках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках экспертизы они оценили внешний вид плодов, провели люминесцентный анализ, чтобы определить степень свежести, выявить возможные заболевания и подмороженные плоды и не только. По результатам исследований из 26,5 тыс. тонн продукции к реализации не допустили 397 кг овощей и 1 кг фруктов. В ведомстве уточнили, что они не соответствовали органолептическим (внешним) показателям.

Жителям региона напомнили, что летом активизируются нелегальные предприниматели, которые незаконно устанавливают ларьки и киоски. Их призвали воздержаться от покупок в незаконных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.