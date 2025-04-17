В Подмосковье провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей

«Формат телемедицинских консультаций для детей очень востребованный среди родителей, ведь это удобно и позволяет сэкономить время на поездке в больницу. Наш флагман в этом направлении — Детский центр им. Рошаля», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.