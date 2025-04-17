В Подмосковье провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей
Минздрав: 30 тыс. телемедицинских консультаций провели в Подмосковье для детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей, получить их можно без посещения поликлиники в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Формат телемедицинских консультаций для детей очень востребованный среди родителей, ведь это удобно и позволяет сэкономить время на поездке в больницу. Наш флагман в этом направлении — Детский центр им. Рошаля», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В рамках онлайн-приема врачи могут дать консультацию по результатам исследований, выдать заключение, направить на более углубленную диагностику и не только. Записаться на него можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.