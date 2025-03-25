В Подмосковье провели более 300 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2025 года в Подмосковье провели почти 350 тыс. телемедицинских консультаций, они доступны взрослым, беременным женщинам и детям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Удобство телемедицинской консультации заключается в отсутствии необходимости очного посещения поликлиники. Это позволяет сэкономить время, так как для приема необходим только доступ в интернет», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на онлайн-приемах специалисты могут контролировать динамику и ход лечения, расшифровывать результаты анализов, а также продлевать электронный рецепт на льготное лекарство. Записаться на него можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.