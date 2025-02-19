В Подмосковье провели четыре антитеррористические тренировки на объектах Мострансавто

С начала 2025 года на объектах транспортной инфраструктуры АО «Мострансавто» провели четыре тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, в Воскресенске на автовокзале специалисты приняли участие в тренировке по отработке действий при обнаружении рюкзака в зале ожидания. Еще три мероприятия провели в Волоколамске, Луховицах и Зарайске. В рамках них персонал, работники охраны и подразделений транспортной безопасности отрабатывают оперативные действия на случай возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций и взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб.

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