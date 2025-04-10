В Подмосковье провели два цикла обработки дорог от скользкости

Подмосковные дорожные службы продолжают обеспечивать безопасный проезд на дорогах, за сутки более 1,2 тыс. единиц спецтехники провели два цикла уборки снега и противогололедной обработки проезжей части. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.