В Подмосковье провели два цикла обработки дорог от скользкости

Минтранс: два цикла обработки дорог против скользкости провели в Подмосковье

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Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Подмосковные дорожные службы продолжают обеспечивать безопасный проезд на дорогах, за сутки более 1,2 тыс. единиц спецтехники провели два цикла уборки снега и противогололедной обработки проезжей части. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожники Подмосковья днем провели обработку и уборку более 22 тыс. км дорог, а ночью — более 15 тыс. км. Сейчас дорожные службы продолжают работы по обеспечению безопасного проезда», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты уделяют особое внимание опасным участкам, включая съезды, мосты, эстакады и дороги с интенсивным транспортным потоком. Водителей призвали не блокировать проезд уборочной техники и соблюдать правила парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области