В Подмосковье провели два цикла обработки дорог от скользкости
Минтранс: два цикла обработки дорог против скользкости провели в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Подмосковные дорожные службы продолжают обеспечивать безопасный проезд на дорогах, за сутки более 1,2 тыс. единиц спецтехники провели два цикла уборки снега и противогололедной обработки проезжей части. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожники Подмосковья днем провели обработку и уборку более 22 тыс. км дорог, а ночью — более 15 тыс. км. Сейчас дорожные службы продолжают работы по обеспечению безопасного проезда», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По его словам, специалисты уделяют особое внимание опасным участкам, включая съезды, мосты, эстакады и дороги с интенсивным транспортным потоком. Водителей призвали не блокировать проезд уборочной техники и соблюдать правила парковки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.