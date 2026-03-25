В Подмосковье провели еще 100 земельно-имущественных аукционов
Фото: [Земельный участок на торгах в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ]
На прошлой неделе в Подмосковье провели 100 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 219 человек. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
В среднем число участников на конкурентных процедурах составило 2,2 человека на лот. Особый ажиотаж зафиксировали на аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Пушкинском округе, в нем приняли участие 24 претендента. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.
В комитете добавили, что найти участок для загородной жизни или помещение для бизнеса можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.