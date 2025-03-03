В Подмосковье провели форум для предпринимателей из отдаленных округов

В Луховицах состоялся межрегиональный форум «Меры государственной поддержки бизнеса в Подмосковье», его провели для предпринимателей из отдаленных округов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии приняли участие около 150 человек, перед ними выступили представители министерства, инвестиционного блока Правительства Московской области, муниципалитетов и сетевых компаний.

Так, например, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков рассказал о развитии предпринимательской деятельности в отдаленных округах региона. Он напомнил, что предприниматели в них могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, получить земельный участок без проведения торгов, и получить другие меры поддержки.

Помимо этого, в ходе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития региона и администрациями муниципальных округов Луховицы, Зарайск, Серебряные пруды, направленные на развитие сотрудничества. Для участников также организовали выставку местных производителей и компаний.

Напомним, что мероприятия для бизнеса проводят в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.