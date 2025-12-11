В Подмосковье провели около 200 тренингов по профилактике выгорания для педиатров
Почти 200 тренингов о профилактике выгорания провели для педиатров Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье для врачей-педиатров провели 193 психологических тренинга по профилактике профессионального выгорания, развитию эмоционального интеллекта и обучению навыкам бесконфликтного взаимодействия с пациентами, в них приняли участие почти 1,8 тыс. специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Тренинги проводятся специалистами НИКИ детства. Занятия направлены на снижение уровня стресса и тревоги, а также на восполнение внутренних ресурсов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Тренинги проводятся в очном и онлайн форматах, а также в индивидуальном порядке. Напомним, что узнать подробнее о психологической поддержке медицинских работников можно на портале Здоровье. Детство.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.