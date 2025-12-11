В Подмосковье провели около 200 тренингов по профилактике выгорания для педиатров

С начала 2025 года в Подмосковье для врачей-педиатров провели 193 психологических тренинга по профилактике профессионального выгорания, развитию эмоционального интеллекта и обучению навыкам бесконфликтного взаимодействия с пациентами, в них приняли участие почти 1,8 тыс. специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.