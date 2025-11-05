В Подмосковье провели оптимизацию движения на перекрестках

Специалисты Мосавтодора и подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на четырех перекрестках в Домодедове, Подольске, Мытищах и Чехове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Домодедово специалисты провели модернизацию светофора на 55-м км Каширского шоссе в селе Шебанцево, в Подольске – на пересечении улиц Горького и Московской. Кроме того, они установили новые светофоры у остановки «Пироговский теннисный клуб» на улице Совхозной в деревне Пирогово под Мытищами и на пересечении улиц Вересковой и Кулаковской Горки в деревне Гришенки в Чехове.

В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют минимизировать заторы и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.