В Подмосковье провели плановую обработку складов для безопасного хранения сельхозпродукции

Фото: [ филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области ]

В Подмосковье за полгода провели обработку складских помещений объемом 623 тыс. кубометров для безопасного хранения сельхозпродукции. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обеззараживание провели специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Подмосковью.

Помещения обрабатывают аэрозольно-влажным методом и фумигацией с использованием фосфина. Самым крупным из обработанных складов стал комплекс в Зарайске, объем которого составил 190 тыс. кубометров.

Также провели дератизацию на 150 тыс. кв. м. и акарицидную обработку на 48 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии роботизированного склада в Подольске.