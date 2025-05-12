В Подмосковье провели проверку укомплектованности бригад по ремонту детских площадок

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели проверку укомплектованности бригад по ремонту элементов детских площадок профильными специалистами и инвентарем, работы прошли в рамках весеннего рейда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в ремонте задействуют специализированные газели, в состав бригады должны входить мастер, монтажник, плотник, сварщик. Транспортные средства должны быть оборудованы инструментами, запасными частями и малыми архитектурными формами.

В числе округов-лидеров по соответствию необходимым критериям вошли Королев, Богородский, Серебряные Пруды и Дмитровский.

Напомним, что сообщить о неисправностях элементов на детских площадках можно в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.