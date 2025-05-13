В Подмосковье провели ремонт детских горок
Почти 80 детских горок отремонтировали в Подмосковье за месяц
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
По итогам апреля 2025 года в Подмосковье провели ремонт более 70 горок, установленных на детских площадках. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы регулярно проверяют игровые зоны и при выявлении дефектов направляют информацию специалистам для устранения.
Наибольший объем работ по ремонту горок провели в Раменском, Люберцах и Одинцовском. Напомним, что узнать подробнее об устранении дефектов можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.