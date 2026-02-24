В Подмосковье провели ремонт дорожных знаков

В рамках работ по зимнему содержанию специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление поврежденных и выцветших дорожных знаков, расположенных на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли на улице Ленина в Лобне, улице Дзержинского в Ивантеевке, улице Коншиных в Серпухове, улице Академика Доллежаля в Подольске, Кустарной улице в Талдоме и Староситненском шоссе в Ступине. Кроме того, ремонт провели на Пироговском шоссе в деревне Высоково под Мытищами, улице Панфилова в поселке городского типа Нахабино в Красногорске, в деревне Падиково под Истрой и в деревне Федорцово Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.