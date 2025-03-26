В Подмосковье провели ремонт дорожных знаков
Минтранс Подмосковья: дорожники отремонтировали знаки в девяти округах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление выцветших, поврежденных и отсутствующих дорожных знаков, расположенных вдоль региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на проспекте Победы в микрорайоне Красная Горка в Люберцах, улице Набережная Циолковского в Жуковском, улице 100-й Свирской Дивизии, улице Индустриальной в Ногинске, улице Мира в Мытищах. Кроме того, ремонт провели на улице Чехова в одноименном городе, улице Матросской в Подольске, улице Пушкина в Серпухове и улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино под Красногорском. В ведомстве уточнили, что это позволит снизить риск возникновения аварии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.