В Подмосковье провели ремонт искусственных неровностей на дорогах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных дорожных неровностей на трех региональных дорогах в Долгопрудном, Талдомском и Пушкинском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие неровности устанавливают рядом с социально значимыми объектами и в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим. Работы прошли на улице Шишунова в Талдоме, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.