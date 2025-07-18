В Подмосковье провели ремонт «лежачих полицейских» на дорогах

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт поврежденных искусственных неровностей на региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, «лежачих полицейских» восстановили на улице Октябрьской в микрорайоне Ожерелье города Каширы, в Лихачевском проезде и на улице Заводской в Долгопрудном, улице Заречной в деревне Машково под Люберцами. Кроме того, работы прошли на дороге в деревне Сабанино под Егорьевском, на улице Советской в Ногинске и улице Льва Толстого в деревне Стулово Богородского округа.

В ведомстве уточнили, что такие неровности обустраивают, чтобы водители снижали скорость вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно опасных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.