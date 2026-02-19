В Подмосковье провели ремонт остановок
Минтранс: ремонт остановок провели в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на проспекте Пацаева в Долгопрудном, Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Гагарина в Жуковском и Донинском шоссе в Раменском, на Шоссейной улице в поселке Рылеево под Бронницами. Кроме того, ремонт провели на Михневском шоссе в поселке городского типа Малаховка под Люберцами, Московской улице в поселке городского типа Снегири в Истре, в деревне Большое Образцово в Ступино и в деревне Парыкино в Егорьевске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.