В Подмосковье провели ремонт остановок

Так, работы прошли на проспекте Пацаева в Долгопрудном, Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Гагарина в Жуковском и Донинском шоссе в Раменском, на Шоссейной улице в поселке Рылеево под Бронницами. Кроме того, ремонт провели на Михневском шоссе в поселке городского типа Малаховка под Люберцами, Московской улице в поселке городского типа Снегири в Истре, в деревне Большое Образцово в Ступино и в деревне Парыкино в Егорьевске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.