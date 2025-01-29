В Подмосковье провели ремонт почти 1 тыс. светофоров

С начала 2025 года специалисты Мосавтодора провели ремонт около 960 светофоров, включая 616 объектов типа Т-1 и 347 — типа Т-7. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, ремонт провели на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Победы в Люберцах, улице Железнодорожной в Котельниках, пешеходном светофоре возле школы № 18 в Павловском Посаде и так далее. В рамках работ специалисты протирают линзы от дорожной пыли, грязи, снега и наледи, проверяют соответствия циклов работы заданному режиму и не только.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности на региональных дорогах в Подмосковье расположены около 3,7 тыс. светофоров типов Т-1 и Т-7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.